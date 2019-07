cnHeat lancia WISP servizio Network Planning

Cambium Networks annuncia cnHeat, il nuovo servizio dedicato ai WISP per il Network Planning, disponibile in abbonamento. Cambium Networks, fornitore di riferimento per le soluzioni di rete wireless, annuncia la disponibilità del servizio in abbonamento per la pianificazione della rete cnHeat. Il servizio offre una visualizzazione su mappa dell’intensità del segnale nelle aree in cui è disponibile connettività a banda larga attraverso reti di distribuzione wireless point-to-multipoint basate su PMP 450 ed ePMP. cnHeat permette di valutare le nuove opportunità di connettività per sfruttare a meglio le soluzioni offerte dalla infrastruttura wireless di Cambium Networks.

Le informazioni offerte dal servizio per la pre-qualifica relativa all’intensità del segnale wireless in una determinata area, consentono agli operatori di risparmiare tempo e costi, aumentando al contempo l’efficienza delle connessioni per i nuovi abbonati.



“Stiamo utilizzando cnHeat per valutare la copertura wireless in relazione alla posizione sul territorio di nuovi potenziali abbonati, il che ci consentirà di ottimizzare la selezione degli utenti e il ritorno sul nostro investimento”, ha affermato Rob Reif, Chief Technology Officer del WISP Pixius Communications a Wichita, in Kansas. “Finora i risultati sono stati molto incoraggianti.”