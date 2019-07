Plustek PS3180U: Velocità di scansione e massima efficienza

Velocità di scansione straordinaria e massima efficienza per il nuovo Plustek PS3180U. Plustek presenta un nuovo scanner che saprà soddisfare le necessità delle aziende e delle organizzazioni più grandi ed esigenti, assicurando i più elevati livelli di produttività. Plustek Inc, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, annuncia il nuovo scanner a colori in fronte e retro PS3180U.

Prima caratteristica di spicco del nuovo nato in casa Plustek è l’elevatissima velocità di scansione che, a scale di grigi, è di 80 pagine al minuto e 160 immagini al minuto e che, unitamente al caricatore in grado di accogliere fino a 100 fogli di diverso peso e spessore, consente la rapida esecuzione di un’ingente mole di scansioni, rendendolo la soluzione ideale anche per le imprese e le organizzazioni più grandi e con significativi carichi di lavoro quotidiani.

Oltre a migliorare la produttività, PS3180U, infatti, è anche in grado di incrementare i livelli di efficienza, grazie a funzionalità avanzate, come, ad esempio, il riconoscimento automatico delle alimentazioni multiple. Un sensore a ultrasuoni, infatti, rileva eventuali inceppamenti o sovrapposizioni di più documenti, a seguito dei quali l’utente viene avvisato tramite un segnale acustico, che permette d’intervenire ed evitare il rischio di dover eseguire nuovamente le scansioni.