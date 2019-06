Arriva Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch, il nuovo videogioco della grande N che permette di creare livelli di gioco personalizzati e condividerli con tutti i giocatori del mondo, per giocare all’infinito e in modo del tutto innovativo

In oltre 30 anni di carriera, Super Mario ha vissuto una miriade di avventure per portare in salvo la Principessa Peach e il Regno dei Funghi: l’impavido idraulico ha superato decine di mondi, passando attraverso gli scenari più svariati e i livelli più impegnativi, tutti nati dalla mente degli sviluppatori di casa Nintendo. Dopo tutto questo tempo, arriva un nuovo videogioco che ribalta completamente i ruoli e permette a tutti gli appassionati di iniziare a crearsi da zero la propria avventura di Super Mario, costruendo tutti i livelli che vogliono e dando vita a qualsiasi idea, anche la più folle. Si tratta di Super Mario Maker 2, il nuovissimo videogioco per Nintendo Switch dedicato alla mascotte baffuta che dona ai giocatori una libertà di creazione senza precedenti e, soprattutto, la possibilità di avere tra le mani un videogame che non finisce mai.

Con il nuovo Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch, i giocatori possono costruire tutto quello che hanno sempre sognato in un livello di Super Mario. Grazie a tanti nuovi strumenti di creazione, stili (tra cui quello nuovissimo di Super Mario 3D World), elementi e funzioni di gioco, potranno dare libero sfogo alla propria fantasia realizzando livelli inediti da condividere tramite un codice unico con gli amici e online con tutto il mondo. A partire da una griglia vuota, i game designer in erba potranno posizionare i vari blocchi, nemici e oggetti dove preferiscono, in completa libertà e in modo estremamente intuitivo. E il bello è che si potranno combinare a piacimento gli elementi della serie che tutti conosciamo per creare cose mai viste prima, anche le più bizzarre!