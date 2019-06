Inchiesta minori : fatti da incubo di gravità inaudita, subito riforma dei servizi sociali e norme che regolano gli affidi

E' letteralmente da incubo pensare ad uno. Non possiamo accettare che servizi sociali ''deviati'' distruggano la vita dei minori e dei loro genitori, per motivi di lucro e/o ideologici.Chiediamo un'immediata commissione d'inchiesta parlamentare, che integri quella della procura di Reggio Emilia.Occorre ricordare come la Costituzione e le norme internazionali ribadiscono con forza l'importanza dell'indissolubilità del rapporto mamma-figlio-papà che va tutelato, protetto e salvaguardato con il massimo rigore. Chiediamo a gran voce una riforma dei servizi sociali e delle norme che regolano gli affidi, e che elimini il conflitto di interessi esistente nel sistema.

Pochi giorni fa, alla Camera durante l'evento ''Un anno di zapping... e di like'' abbiamo premiato Sabrina Ferilli impegnata nella fiction ''L'Amore strappato'' che racconta la storia vera di un errore giudiziario, che ha negato ad una bambina il diritto di vivere con mamma e papà. Inimmaginabile vedere, dalla cronaca di oggi, che la triste realtà supera il già grave episodio raccontato dalla fiction. - Ha dichiarato Elisabetta Scala, Vicepresidente del Moige - Movimento Italiano Genitori