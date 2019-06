Social e dati degli utenti : da Panda consigli anti intrusioni

I termini di servizio delle piattaforme social sono l’aspetto cui l’utente medio dedica probabilmente meno interesse e tempo in assoluto. Impegnati a scrivere un tweet, postare una foto o rispondere ad un messaggio, ben difficilmente ci soffermiamo a leggere con attenzione le regole che definiscono il nostro rapporto con Facebook, Twitter o Instagram.

Eppure, anche non pensando a casi eclatanti come l’affaire Cambridge Analytica, una conoscenza più approfondita dei dati che i social network raccolgono su di noi rappresenta un’ottima base di partenza per un uso più consapevole di questi strumenti. Panda Security li ha analizzati e ha redatto una serie di consigli su come mettersi al riparo da intrusioni poco gradite sui nostri profili.

La frase di Mikko Hypponen, fra i massimi esperti di sicurezza informatica a livello mondiale, è piuttosto nota – “(Facebook) potrebbe sapere addirittura prima di voi che la vostra storia d’amore sta finendo, comparando la mole di messaggi che si scambiano due persone”,e pur essendo una provocazione chiarisce bene come siano profonde le tracce che lasciamo attraverso le nostre attività sui social.