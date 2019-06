Simone Coccia ha fatto il trapianto dei capelli in Turchia

infatti volato ad, in Turchia, per sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica per il trapianto dei capelli. Un intervento durato circa otto ore e mezza, secondo quanto rivelato dallo stesso su “,” che ha però dato i suoi frutti: il fidanzato dellasi è infatti subito mostrato fiero del risultato, pubblicando senza alcun complesso la foto del suo nuovo cuoio capelluto, tempestato di piccolissimi bulbi pronti a lasciar spazio ad una chioma fluente e brillante.

Dietro alla condivisione degli effetti dell’operazione coi propri seguaci, si nasconde tuttavia il desiderio dell’uomo di dare coraggio a chi vorrebbe compiere lo stesso passo, ma rimane fermo per il timore del giudizio altrui : "Il motivo per il quale ho deciso di rendere pubblica questa foto è perché non bisogna assolutamente vergognarsi di aver fatto un passo così importante, ma soprattutto la mia pubblicazione l’ho fatta per dar forza a tutti coloro che vorrebbero fare il mio stesso passo, ma ostacolati dal giudizio altrui che spesso e volentieri portano a non fare ciò che si vorrebbe. Siate liberi, voletevi bene, fate ciò che per voi è giusto senza prendere in considerazione il giudizio negativo delle persone che magari vorrebbero fare altrettanto ma non possono. Chi si deve vergognare, non chi ha deciso di fare un passo importante per la propria vita e per il proprio benessere, ma chi giudica le scelte altrui specie quelle che vi rendono felici."

Presto Simone rientrerà in Italia dalla sua compagna, che si è esposta pubblicamente su Instagram per ringraziare tutti coloro che l’hanno contattata per avere notizie sull’intervento del compagno. A sua volta, la parlamentare ha voluto dedicare un pensiero ai medici italiani e turchi che hanno seguito il trapianto di Simone, che in un altro post di Instagram ha scritto a proposito del team che l’ha operato: "Da oggi grazie a queste persone decisamente fantastiche, uniche al mondo direi, sono tornato a sorridere."