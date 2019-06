Sono stata male! Sara Affi Fella dopo lo scandalo di Uomini e Donne

Sara Affi Fella in un’intervista rilasciata al settimanale “” ha raccontato alcuni retroscena dopo lo scandalo di “” ha dichiarato di essere stata costretta a dormire insieme ai suoi genitori : "Dopo la bufera, dormivo nel letto con mia madre e mio padre. Tutto ciò che è accaduto si è riversato sulla mia famiglia, che ovviamente non c’entrava nulla. Però, oggi la cosa importante è che ci siamo uniti ancora più di prima"... ha anche perso diversi chili e, per questo motivo, ha deciso di affidarsi ad una nutrizionista :"Avevo perso diversi chili ma preferisco non dire quanti. In quei momenti avevo bisogno di aiuto e mi sono affidata ad una nutrizionista, che mi spronava a mangiare bene. Quindi ho seguito una dieta appropriata e ho ripreso i miei chili."

Oltre alla nutrizionista, ha deciso di rivolgersi anche ad uno psicologo, riuscendo a mettersi alle spalle, una volta per tutte, il brutto periodo: “Sono stata molto male. Ho passato un periodo talmente brutto che la mia testa pensava di tutto e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo e ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. In quei momenti, temevo che non ci fosse rimedio: invece c’è sempre una soluzione.”