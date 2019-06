Oppaidius Summer Trouble! disponibile su Steam

Prezzo speciale per questa visual novel italiana finanziata su Kickstarter. Vittorio Giorgi della SbargiSoft, artista e sviluppatore italiano, ha pubblicato su Steam il suo primo gioco, la visual novel “ecchi” di stampo nipponico, dallo stile “retro” anni ’90, Oppaidius Summer Trouble! Dopo aver raggiunto il finanziamento su Kickstarter in soli 6 giorni, adesso il gioco è disponibile per tutti a un prezzo speciale (-50%) dal 25 giugno al 9 luglio – 3,49€! Del resto, Oppaidius Summer Trouble! è proprio il gioco ideale per l’estate!

Oppaidius Summer Trouble! tratta di un nerd sempre chiuso in casa, che preferisce di gran lunga passare il tempo coi videogiochi piuttosto che mettere piede fuori dalla sua stanza. Ma, questa estate la sua vita sta per cambiare, dato che è stato praticamente forzato dal suo amico Jimmy a premere il tasto “pausa” sulle sue tendenze agorafobiche per provare a conoscere meglio Serafina, la ragazza dei suoi sogni… che si è appena trasferita alla porta accanto!