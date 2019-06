L'inaugurazione della scuola di canottaggio Nautilus a Formia

Se Formia in latino significa"ormeggio,approdo", non ci si può meravigliare che ogni formiano non sappia nuotare e maneggiare i remi di una barca. Allora che cosa è accaduto in questi anni dove le amministrazioni hanno sempre detto che bisognava appropriarsi del mare ma che poi in realtà erano solo enunciazioni di principio senza seguire poi a fatti concreti? Una di queste realtà concreti le ha portate avanti l'amministrazione comunale di Paola Villa, che ha un accordo di valorizzazione con il Centro CONI - CPO di Formia che è magistralmente diretto dall'ex olimpionico di canottaggio Davide Tizzano, che ha inventato una kermesse attraverso la dragon boat, una disciplina sportiva proveniente dalla Cina, di poter inaugurare una scola di canottaggio, perché come ha spiegato lo stesso dirigente CONI,"è impensabile che tra Roma e Napoli",tranne Sabaudia, dove è presente un centro di preparazione del canottaggio diretto dalle Fiamme Gialle, " non esiste una scuola di canottaggio".O per meglio dire esisteva, perché nella stupenda cornice della Torre di Mola c'è stata una breve ma intensa cerimonia dove il dirigente del CONI ha presentato questo progetto ed aprendo ufficialmente la manifestazione delle "Sirene d'Ulisse" una kermesse sportiva dove le "donne in rosa"provenienti da tutta Italia si sono sfidate a colpi di pagaia nei giorni 15 e 16 giugno nel campo gara costituito nello stabilimento balneare"Papardò" di Gaeta.

Nella cerimonia di inaugurazione della scuola di canottaggio erano presenti i vertici regionali della Federazione Italiana Canottaggio, un rappresentante della Fondazione Terzo Pilastro, un partner importante per questa kermesse ed infine l'amministrazione con il sindaco Paola Villa e gli assessori allo Sport Alessandra Lardo e al turismo Kristian Franzini. Era presente anche il direttore del Compartimento Marittimo della Capitaneriadi Porto - Guardia Costiera il comandante Andrea Vaiardi e il comandante della Locamare Formia Michele Danza, ed erano presenti anche i ragazzi del Basket Forever di Formia, una squadra di ragazzi "diversamente speciale" che raccoglie anno per anno consensi ogni volta che si presentano nei contesti dove sono invitati. E proprio Davide Tizzano ha voluto dire a questi ragazzi una cosa importante:ossia che ben presto anche loro proveranno l'ebbrezza di andare in barca per vogare come fanno i campioni del canottaggio nazionale e internazionale. Dopo che sono state consegnate le targhe da parte di Davide Tizzano a tutti gli intervenuti, alla fine si è usciti all'esterno per inaugurare ufficialmente la scuola di canottaggio "Nautilus" che prende il nome da un antico fossile - e non certamente dal famoso sommergibile di Capitan Acab inventato dallo scrittore francese Giulio Verne in 20 mila leghe sotto i mari - ed alla fine il taglio del nastro ha sancito l'inizio di una nuova avventura sportiva in quella che è da sempre considerata la"Perla del Tirreno."