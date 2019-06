Stefania Orlando conferma le nozze con Simone Gianlorenzi

Intervistata dalha confermato le imminenticon l’amato. Non c’è stato un solo giorno, in questi 11 anni, dove non mi abbia messa al primo posto. Non ha mai dato nulla per scontato e mi è sempre stato vicino. Trovare un uomo come lui è stata una fortuna ed è per questo che non ci ho pensato due volte a dirgli ‘sì’ quando, prendendomi la mano, mi ha chiesto se volevo sposarlo. Ci sposeremo al tramonto, con rito civile, sulla spiaggia di Maccarese, vicino a Roma.

Ci sarà un’atmosfera magica grazie al dress code della serata, total white per tutti, e grazie a un gioco di luci soffuse, fiori e candele che abbiamo creato. Subito dopo la celebrazione, faremo il rito della sabbia, che rappresenta la congiunzione di due vite in una sola e l’inizio di un percorso che durerà tutta la vita. Poi aperitivo su lettoni bianchi, cena e tanta musica. Programma dettagliato con 150 invitati e abito bianco, lungo, per Stefania, che dal punto di vista professionale sogna un ritorno ad un passato mai del tutto dimenticato.Vorrei tornare nel cast di “Uno mattina in famiglia” o alla guida di un programma. Mi propongono di continuo tuti i reality, ma io resisto. Non ci vedo nulla di male nel fare le televendite o nell’essere testimonial di un marchio. Ogni tanto qualche hater su Twitter mi scrive: ‘Trovati un lavoro’. Fosse facile.