Non ne possiamo più! Gemma Galgani ricoperta di insulti

Ultimamente Gemma Galgani aveva fatto preoccupare i suoi tanti fan. La dama torinese del trono over di Uomini e Donne era come 'sparita' dai social e tutti a chiedersi se le fosse successo qualcosa. Anche perché Gemma è solita aggiornare i suoi follower di Instagram quasi quotidianamente, con pensieri e momenti della sua vita privata. Così, prima che si rifacesse sentire, sotto ai vecchi post sono apparsi commenti del tipo: "Gemma perché non posti più momenti della tua quotidianità? È successo qualcosa di brutto?". Il post più recente di Gemma è invece quello per fare un grosso in bocca al lupo ai ragazzi alle prese con l'esame di maturità. Un augurio, un pensiero carino che però non è stato apprezzato da tutti, anzi. E sono piovuti insulti all'indirizzo della dama. "È arrivato il momento tanto atteso per i nostri ragazzi – ha scritto Gemma – : La Maturità! Forza ragazzi siete il nostro futuro! La Maturità lo ricorderete come uno dei periodi più belli della vostra vita! Ce la farete, siamo con voi! Grazie per esserci!".



Naturalmente tanti hanno approvato questo suo pensiero per i maturandi, ma come detto, tra i tanti commenti al post di Gemma, tante frasi poco carine lasciate dai soliti hater. Qualche esempio: “Scusa ma la devi sostenere anche tu o è quella della terza età ops dimenticavo la quarta età?” si chiede un utente. Altri ne approfittano per criticare la sua esperienza al trono over sperando di non vederla più in studio: “Mi raccomando non ti presentare più a U&D la prossima stagione. Non ne possiamo più!“ e “Tu invece hai raggiunto solo la vecchiaia senza maturità”. Ancora: “Invece a te e arrivato il momento di trovarti qualcuno e andartene dalla trasmissione perché penso dopo 10 anni non è possibile”.