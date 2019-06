First Playable: cresce l’attesa per il primo evento italiano del gaming internazionale

Organizzato da AESVI e Toscana Film Commission, dal 3 al 5 luglio, l’evento porterà a Pisa oltre 35 speaker e publisher internazionali. In programma sessioni di coaching, teaching, pitching e networking. Per iscriversi c’è tempo solo fino al 26 giugno.

Fervono i preparativi in vista della prima edizione di First Playable, il primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming che si terrà fra poco più di due settimane, da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio 2019, alle Manifatture Digitali Cinema di Pisa.

L’evento è nato dalla collaborazione tra AESVI e la Toscana Film Commission e realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con il supporto di ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Si avvale inoltre della partnership con Connection Events – società leader nell’organizzazione di eventi business nel settore dei videogiochi a livello internazionale, tra cui Game Connection.