Diletta Leotta e Francesco Monte stanno insieme?

È stato il sempre ben informatoad informare i fan diche è tornatadopo 4 anni di convivenza con il fidanzato storicosoltanto qualche settimana fa la bella conduttrice di DAZN lo descriveva a Verissimo come l’uomo della sua vita con cui avrebbe messo su famiglia, e invece è stata avvistata a Milano a cercare una nuova casa.

I motivi della rottura sono ancora da chiarire, sta di fatto che la conturbante siciliana ha inaugurato l’imminente arrivo dell’estate con una foto in costume che ha fatto incetta di like e commenti entusiasti. A lasciare qualche preferenza qua e là su Instagram ci ha pensato anche Francesco Monte, fresco di rottura con Giulia Salemi.Pare che alcuni utenti avrebbero riconosciuto la voce di Francesco Monte in sottofondo durante una IG Story della Leotta scatenando così il gossip su un presunto flirt.

Potrebbe darsi che effettivamente i due stiano iniziando una conoscenza, d’altronde C’è da dire che appare piuttosto strano che Diletta Leotta sia tornata single poco dopo che Francesco Monte e la Salemi si sono detti addio.