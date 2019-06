Ha 45 anni ma ne dimostra 22! La meteorologa che 2 decenni sembra non essere mai invecchiata

Un mistero avvolge una meteorologache, all’età di 45 anni sembra averne 22. La donna cinese,desta davvero meraviglia perché dalla sua prima apparizione televisiva come meteorologa a quando aveva 22 anni a oggi non è cambiata affatto. Sul suo volto e sul suo fisico non ci sono i tempi del segno che ognuno di noi ha e, che , spesso, pesano.Per lei il tempo sembra non essere mai trascorso ma non come a volte si dice di chibene, per lei è diverso perché è rimasta identica a quando aveva 22 anni.

Non si sa se la donna segua una dieta particolare, se è per genetica che è sempre uguale o se, piuttosto, si è sottoposta a qualche ritocchino.Qualunque sia il motivo della sua freschezza è davvero sorprendente.In tanti si chiedono se dipende dalle luci che ci sono negli studi televisivi ma l’effetto finale sorprende e meraviglia...