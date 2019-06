Sabato giornata di prevenzione a 360 gradi con il top degli specialisti

“Calibri da 90” della medicina saranno presenti ed operativi sabato prossimo in occasionede “La prevenzione a 360 gradi anche per gli amici a 4 zampe”. Così si chiama la giornatadi prevenzione (esami, visite e test gratuiti) che si terrà appunto sabato prossimo 15giugno inizio ore 9 termine ore 13,30 nel grande complesso dei Fratelli delle ScuoleCristiane a Massa, viale Eugenio Chiesa 64 (accanto alla Chiesa della Misericordia edavanti a Piazza Garibaldi) trasformati in ambulatori attrezzati. L’evento in collaborazionecon il 118 apuano. Non occorre prenotazione ma i biglietti per accedere alle visitegratuite ed altro saranno consegnati fino alle ore 10,30.

Nella giornata sarannoeffettuati dai vari specialisti : eco color doppler delle carotidi il meglio noto TSA eprevenzione ictus; elettrocardiogramma e lettura, consulto nutrizionale; visita epatologica;consulto senologico, consulto psicologico; consulto otorinolaringoiatrico e testaudiometrico, consulto oculistico e test visivo; consulto ortopedico: prevenzione patologiegrosse articolazioni; consulto terapia antalgica con agopuntura; consulto internistico,nefrologico; tossicologico, rilievo glicemia; pressione arteriosa, peso,altezza, girovita;valutazione massa magra e grassa. L’iniziativa della locale Fraternita di Misericordia. Tantii patrocini: Regione, Provincia Comune di Montignoso, Forte dei Marmi , Feder diabeticiLazio, Associazione diabetici Toscana, Asl, 118. Ail Massa Carrara, Fimmg, ed altri.l’Ordine professioni infermieristiche (OPI) apuano che sarà presente con un nutrito gruppocoordinato dalla presidente dr. Morena Fruzzetti e dal vice dott. Luca Fialdini ed altri.

Visite e test saranno effettuati dagli specialisti: dr. Roberto Miccoli diabetologo di famanazionale, dal professor Dottor Ferruccio Bonino Ordinario di Gastroenterologia,Ricercatore Senior Associato - Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del ConsiglioNazionale delle Ricerce Fondazione Italiana Fegato, AREA Science Park, CampusBasovizza, Trieste. Scienziato di fama internazionale per gli studi sui virus epaticimaggiori: B e C. Non potevano non mancare il dr. Lorenzo Bertellotti ecografistamolto noto; il dottor Ezio Szoreney: nefrologo, internista; il dottor Sergio Berti DirettoreNell’Unità operativa di Cardiologia Diagnostica ed Interventistica dell’Ospedale del Cuore– C.N.R. O.P.A: il dr Gino Volpi Direttore Struttura Operativa complessa Neurologia eNeurofisopatologia Asl centro;il dr. Comm. Leonardo Nicodemi oculista molto noto , il dr.Giovanni Pesenti Barili. Ortopedico; la dott. Alessandra Landini: terapia del dolore edagopuntura; la psicologa Mariangela Poggi,m la dott. Arianna Ciardiello Nutrizionista;l’otorino dr Bocci ed altri non meno importanti. Sarà presente anche la prestigiosaingegneria clinica della Fisiologia clinica del Cnr con il dott. Ingegner Francesco Faitache è un Phd, come è noto, è il titolo accademico che rappresenta l’ultimo livello diistruzione universitaria mondiale .

Direttore Sanitario e Responsabile Scientificodell’evento la cav. Dottoressa Maria Laura Valcelli che, grazie alla sua “regia” èpresente un gran pool di specialisti. La novità se così si può chiamare sarà la presenza diuna postazione veterinaria con ben due medici veterinari dove chi lo desidera potràportare l’inseparabile amico peloso a 4 zampe per consulti gratuiti. Dunque una vera epropria prevenzione a….360 gradi!!!!. Intanto il prof. Dott. Bonino scrive: comepersonalizzare e misurare gli effetti della prevenzione” “prevenire significa attuaretempestivamente un’azione idonea a cercare di evitare un accadimento prima che questoavvenga. In tema di salute un modello di prevenzione di riferimento è indubbiamentequello del tagliando automobilistico che si attua sull’auto prima che si manifestino problemidi funzionamento (sintomi o segni della malattia). Si tratta di un’indagine breve condotta incosì detto servizio ambulatoriale diurno e individualizzata in base a tipo (genetica), età echilometraggio dell’auto. Pochi sono gli accertamenti identici condotti su tutte le autoindipendentemente da tipo e età).

Un elemento preventivo tassativamente e2costantemente mantenuto per ogni veicolo è il controllo del livello dell’olio nel serbatoio delmotore. Un apposito manometro e una spia che si accende al superamento del livellocritico esistono anche sul più minimale cruscotto di ogni auto o macchina con motore ascoppio. Sovrappeso/obesità, malattie cardio vascolari, metaboliche (es. diabete)neoplastiche e neurodegenerative ed epato-digestive sono oggi le principali cause diridotta aspettativa di vita. Il fegato grasso (steatosi epatica) si associa significativamente atutte queste patologie e ne rappresenta la più precoce spia, anticipandone di anni lacomparsa. Oggi con un semplice esame ecografico, non invasivo è possibile verificare lapresenza e quantificare il grasso epatico mediante uno specifico software applicativo,basato su algoritmi delle misure di molteplici parametri ecografici standardizzati. Come lamisura del livello dell’olio del serbatoio dell’auto costituisce la più comune spia della salutedel motore dell’auto, così la misura del grasso nel “serbatoio epatico” garantisceun’accurata valutazione della salute generale del nostro organismo.

Ciò permette nelsingolo soggetto di controllare se stile di vita, attività fisica, alimentazione e integratorialimentari e/o terapia medica determinino una riduzione del grasso epatico e quindicontribuiscano effettivamente alla prevenzione di tutte le malattie suddette. La misura noninvasiva del grasso epatico contribuisce quindi efficacemente, a basso a costo alla presadi coscienza, scientificamente fondata della salute personale, indispensabile per sceglierecon equilibrio, responsabilità e piacere lo stile di vita personale più salutare. Inoltre talesemplice misura rappresenta un sensibile e riproducibile indicatore degli esiti deiprogrammi di prevenzione e cura in modo costante e pragmatico e ne permette un’effettivapersonalizzazione. “

Il dr. Nicodemi aggiunge: Il definire, infatti, la visione come ciò chepermette di " vedere " risulta estremamente riduttivo, in quanto la perfetta correlazione ditutte le strutture impegnate nel meccanismo della visione consente sia di realizzare latridimensionalità e quindi l'orientarsi nello spazio, sia di percepire il movimento e quindi dimodulare gli spostamenti del corpo a seconda delle necessità. La stessa OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) aggiorna, quasi quotidianamente, la lista dellepatologie oculari e delle relative cure scientificamente riconosciute, ma la stessa ha comeprincipio base un presupposto fondamentale, ovvero che la miglior cura è rappresentatadalla prevenzione realizzata da specialisti preparati, esperti ed aggiornati; ed è in questoambito che si esplicano le finalità della Società Oftalmologica Italiana.”