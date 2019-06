E' stata la più discussa! Francesca De André non vince e non si smentisce

Pesantissimi gli scontri con Taylor nella Casa prima e con Mila dopo, in studio. In quest’ultimo caso non sono serviti nemmeno i consigli di Malgioglio. “Potevi vincere il Grande Fratello, ma dovevi moderare il tuo linguaggio perché se fossi stata un po’ meno aggressiva, forse avresti potuto vincere”, le ha detto. Ma lei, che è rimasta calma ed è apparsa molto ragionevole di fronte a quella critica, è poi esplosa contro la ex coinquilina con cui ha avuto più di un litigio nella Casa.

Ma a catturare l’attenzione del pubblico anche l’outfit scelto dalla De André per la puntata di chiusura del reality: per la finale la nipote di Faber ha pensato bene di sfoggiare un look total white, come una sposa. E il suo Gennaro non è stato da meno: era elegantissimo in smoking. Insomma, come molti utenti hanno fatto notare in rete la coppia sbocciata al Grande Fratello sembrava pronta ad andare all’altare. E anche che il look della De André era esagerato.

Francesca ha sicuramente osato di più, anche delle altre concorrenti. Si è presentata in diretta come una sposina. Ovvero con un vestito molto appariscente caratterizzato da una pomposa gonna di tulle che lasciava le gambe scoperte e un corpetto a fascia tempestato di paillettes. Per finire ha optato per sandali gioiello e un fiore bianco tra i capelli. Gennaro, invece, più classico: ha indossato un elegantissimo smoking con tanto di papillon. Dalle foto, non sembrano anche a voi pronti a dirsi sì?