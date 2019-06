Giulia Salemi dopo l'addio a Francesco Monte si allena in palestra

Giulia Salemi e Francesco Monte dopo la rottura del loro rapporto, ricominciano le rispettive vite in direzioni opposte. La Salemi per ritemprarsi sceglie la palestra, mentre Monte decide di rilassarsi transvolando in Spagna

Dal giorno che ha segnato la rottura del rapporto intimo che univa Giulia Salemi e Francesco Monte è trascorso pochissimo tempo. Da quanto trapela sembra che il distacco tra i due sia definitivo e non ricomponibile. Malgrado l'amore terminato, i due riprendono in mano le sorti delle proprie vite, decidendo di impegnarsi in progetti differenti. Qualunque storia d'amore terminata male lascia segni interiori di sofferenza, condizione che non ha risparmaito i neo separati Giluia e Francesco. Difatti, la modella italo-iraniana ha fatto delle confessioni private riguardo il suo stato d'animo tramite il canale social Instagram, riferendo all'interno delle Storie di essere provata psicologicamente, avendo problematiche di insonnia. Giulia ha altresì confidato la sua decisione di voler ricominciare la sua nuova vita da single sfogando la sua tristezza in palestra. Mentre il suo ex compagno Monte ha deciso di allontanarsi oltre che sentimentalmente anche materialmente, e di regalarsi una vacanza rigenerante in Spagna.

Come molti altri personaggi dello spettacolo, anche Giulia e Francesco condividono parte della propria vita con i loro followers. Difatti sulle Instagram Stories è apparsa Giulia mentre è alle prese con la sua serie di esercizi in palestra, confermando la sua voglia di accantonare il passato. Lo stesso sistema social è impiegato dall'ex tronista, il quale ha pubblicato una foto in cui sfoggia la sua bella fisicità, immerso nelle spiagge di Ibiza. Purtoppo, la notorietà presenta anche dei lati negativi, come l'attirare su di sè le critiche pesanti dei fan. Infatti, dopo la pubblicazione della foto di Monte sono arrivate una serie di post ostili all'ex tronista, poiché i suoi followers non hanno tollerato la fine della storia con la Salemi.