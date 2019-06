NINTENDO SVELA MOLTI TITOLI ALL’E3

Nintendo ha dato il via alle sue attività per l’E3 2019 mostrando un ricco catalogo di titoli per Nintendo Switch in arrivo nel 2019 e oltre. Nel corso del suo Nintendo Direct, Nintendo ha svelato nuove informazioni su tantissimi giochi, inclusi Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order, Fire Emblem: Three Houses, Animal Crossing: New Horizons, ASTRAL CHAIN™ e Super Smash Bros. Ultimate.

Nintendo ha anche svelato due nuovi personaggi scaricabili a pagamento per Super Smash Bros. Ultimate: l’Eroe della serie DRAGON QUEST arriverà quest’estate, mentre Banjo e Kazooie saranno disponibili in autunno. Il Nintendo Direct si è concluso con l’annuncio che il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch.