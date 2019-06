Watch Dogs: Legion’ supporterà DirectX Raytracing su PC, grazie a NVIDIA GeForce RTX. NVIDIA e Ubisoft hanno annunciato oggi che NVIDIA GeForce RTX è la piattaforma grafica ufficiale per Watch Dogs: Legion di Ubisoft, titolo previsto per l’uscita nel 2020. Watch Dogs: Legion utilizzerà il ray-tracing in tempo reale e altre tecnologie avanzate di gioco NVIDIA per creare immagini straordinarie nell’attesissimo terzo capitolo del franchise AAAWatch Dogs.

“Ubisoft fa il massimo per ricreare al meglio le città presenti nei loro giochi e il ray tracing aggiungerà una profondità senza precedenti al look and feel dell’atmosfera londinese di Watch Dogs: Legion“, ha dichiarato Matt Wuebbling, Head of GeForce Marketing di NVIDIA. “La storia della collaborazione di NVIDIA con Watch Dogs risale all’inizio del franchise e siamo pronti a sorprendere i PC gamer ancora una volta con il ray tracing in questo ultimo capitolo.”