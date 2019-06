The last remnant remastered, arriva su switch

Square Enix Ltd., ha annunciato oggi che THE LAST REMNANT Remastered è ora disponibile per Nintendo Switch.

THE LAST REMNANT, pubblicato originariamente nel 2008, ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all’intricato sistema di combattimento. In un mondo popolato dai Remnant, antiche e misteriose reliquie che garantiscono misteriosi poteri ai loro possessori, scoprirai i segreti di Rush Sykes.

THE LAST REMNANT Remastered include:

· Grafica migliorata su Unreal Engine 4, per un’avventura più affascinante e avvincente

· Miglioramenti all’interfaccia utente, ora più elegante e comoda

· Un sistema di morale unico che modifica lo svolgimento delle battaglie

· Un sistema di combattimento complesso, in cui i comandi variano a seconda dello stato di alleati e nemici