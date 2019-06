FINAL FANTASY VII REMAKE data di uscita

Square Enix Ltd. ha annunciato che la spettacolare rivisitazione di uno dei giochi più rivoluzionari di sempre, FINAL FANTASY VII REMAKE, sarà disponibile per PlayStation 4. Ricostruendo e ampliando questo GdR leggendario per i tempi moderni, FINAL FANTASY VII REMAKE narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra, una potente organizzazione che detiene il monopolio della stessa forza vitale del pianeta; l’energia mako. Nell’enorme città di Midgar, un’organizzazione anti-Shinra chiamata Avalanche ha intensificato la sua resistenza. Cloud Strife, un ex membro dell’unità d’élite della Shinra, i SOLDIER, convertitosi in mercenario, aiuta il gruppo ignaro di ciò che lo aspetta.