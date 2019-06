La presentazione Mare Sicuro 2019: intervento del sindaco Cosmo Mitrano

Dopo l'introduzione del Direttore Marittimo del Lazio il comandante Vincenzo Leone ha chiamato per un saluto il sindaco della città ospitante dell'evento Cosmo Mitrano: "Grazie comandante,innanzitutto un saluto veramente a tutti i rappresentanti delle autorità militari e civili. Io vi ringrazio per la presenza e sopratutto grazie per aver scelto il Golfo di Gaeta, perché è effettivamente stato il Sud della Regione Lazio perché questo è anche un altro segnale di vicinanza al Golfo. Viene fatto qui in questa bellissima Signora del Vento, ma rappresentando un messaggio forte per tutta la nostra costa del Golfo. Sicuramente anticipare al 1° giugno e terminare il 15 settembre con l'operazione Mare Sicuro è un segnale di grande attenzione verso le nostre coste. Sicuramente un messaggio volto alla tutela del cittadino, alla sicurezza della navigazione, ma sopratutto un altro elemento fondamentale, la tutela dell'ambiente marino, senza un Golfo Sostenibile, senza le nostre coste sostenibili, sicuramente noi non potremo sviluppare le nostre attività economiche. credo che la sostenibilità ambientale sia necessariamente il frutto dello sviluppo economico di una città.

Quindi come amministrazione della città di Gaeta, ma credo che possa estenderlo a tutti gli amici del Golfo di Gaeta, sicuramente saremo sempre vicini a queste interpellanze.con la capitaneria di Porto abbiamo sempre avuto un rapporto privilegiato, così come con tutte le altre istituzioni, abbiamo sempre creato tutta una serie di iniziative di tutela, di sostenibilità economica, e di sostenibilità ambientale del nostro bellissimo Golfo di Gaeta. Quindi non mi nascondo casualmente, so che lei ha una vicinanza particolare a tutto questo Sud che spesso e volentieri viene abbandonato. Sicuramente il messaggio che oggi ci ha trasmesso di aver voluto fare la presentazione di questa bellissima iniziativa, di Mare Sicuro 2019 sicuramente va fatto un plauso da parte mia ma come città di Gaeta ma anche da parte di tutto il Golfo di Gaeta."