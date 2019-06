La Presentazione dell'Operazione Mare Sicuro 2019 del Lazio: introduzione del comandante Leone

Il Direttore del Compartimento Marittimo del Lazio il comandante Capitano di Vascello Vincenzo Leone ha introdotto il tema dell'Operazione Mare Sicuro 2019 nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta sulla Signora del vento ancorata al Molo Caboto nelle immediate vicinanze della Capitaneria di Porto di Gaeta. Ai suoi lati vi erano i due comandati, del dipartimento marittimo di Roma - Fiumicino Filippo Marini e il comandante del dipartimento marittimo di Gaeta Andrea Vaiardi. Il comandante Leone ha voluto ringraziare l'Istituto caboto che ha consentito di poter svolgere la conferenza stampa sulla nave scuola dell'Istituto Nautico della città di Gaeta, e quindi ha detto che la Guardia Costiera lancia e rilancia ogni anno e quindi la nave dove si è svolta la conferenza stampa è stata la migliore cornice possibile perchè visto che si parla di mare e quindi stare su una straordinaria unità navale come la Signora del Vento che ha anche una funzione educativa e quindi la presentazione meritava di stare in questo luogo. Per cui il comandante leone ha ringraziato tutti i presenti e tutte le realtà che hanno aderito a questo invito,la stampa presente perché comunque è una conferenza stampa di presentazione e anche un grazie a tute le amministrazioni presenti, sia quelle comunali e quella della regione Lazio, con l'assessore Onorati che è arrivato in ritardo ma comunque presenti.

Le realtà del Lazio Sud le conosce molto bene il comandante Leone e quindi per lui è stato bello stare qui in questa nave così come è stato bello esser presenti nella esercitazione che è stata preparata per saggiare l'efficienza del personale della Guardia Costiera, così è stata gradita la presenza di altre forze di Polizia che collaborano con la Guardia Costiera come la Guardia di Finanza che in maniera molto forte svolge un servizio di polizia del mare e anche della sicurezza marittima, ma anche tutte le altre forze di Polizia che hanno titolo e che concorrono a questo compito. E dopo questa breve introduzione, il comandante Leone ha lasciato la parola ai due comandanti dei due compartimenti marittimi che lo hanno affiancato in questa presentazione dell'operazione Mare sicuro, il comandate Filippo Marini di Roma e il comandate Vaiardi di Gaeta anche se la giornata non è quella estiva ma è sicuramente un Mare Sicuro d'inverno,visto che per tutto maggio le precipitazioni sono state più che abbondanti,quasi da autunno inoltrato che non in primavera avanzata.