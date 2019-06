La Festa del Grazie dell'Istituto Santa Maria delle Suore Pallottine di Formia

Una festa che questi piccoli studenti aspettavano da cinque anni, da quando hanno varcato le soglie di questo istituto adagiato sulla via Appia di un tempo di questo istituto che da oltre 60 anni sta sulla breccia dell'educazione scolastica parificata. Non si vuole denigrare la scuola pubblica, ma l'insegnamento che si da qui, in questa scuola che dai piccolo della scuola dell'infanzia fino all'istruzione della scuola primaria che arriva ai famosi cinque anni della scuola elementare di un tempo,questi bambini hanno festeggiato con un a festa solenne portando in chiesa l'albero della vita scolastica che per cinque anni hanno condiviso con le insegnanti e con tutto il personale di questa scuola che ha una antica tradizione.se molti genitori portano i loro figli in questa scuola un motivo ci sarà: è l'innovazione nella tradizione. Nella santa messa che si è celebrata con l'intervento del parroco delle comunità parrocchiali di Madonna del Carmine e di Santa Teresa d'Avila che nella sua omelia rivolta ai piccoli ha toccato il tema del custodire, custodire l'amore che è una cosa preziosa, tutti i ricordi, belli e meno belli, di questi cinque anni passati insieme.

Questi quindici bambini hanno avuto cinque anni deliziosi con le suore, tra di loro e con le loro insegnanti che li hanno accompagnati nello studio, facendo apprendere con gioia tutte le nozioni che servono per affrontare il ciclo di studi che ora li attende. In questo gruppo non c'è stato spazio per le disuguaglianze, perché sono stati tutti per uno e uno per tutti,e lo hanno dimostrando facendo poi uno spettacolo preparato da loro con canti,recitazioni e coreografie ringraziando una per una le loro insegnanti e anche le suore sono state preziose, e la direttrice della scuola suor Monica ha mostrato molto amore a questi bambini che li ha sempre chiamati "gioie mie"e sono veramente dei gioielli meravigliosi con un cuore grande. Grande commozione di tutti quando si è ricordata suor ave, una superiora di questa comunità che ha un grande ricordo di tutti, ed era inevitabile questo. Dopo di che un video montato ha mostratola gioia di questi bambini nella gita fatta a Perugia, una gita per tre giorni che ha visto questi ragazzi divertirsi ma anche apprendere delle cose bellissime nella terra dell'Umbria dove è nato il francescanesimo, la terra di santa Rita, la santa dei casi impossibili, e anche il padre del monachesimo occidentale, tanto caro nelle nostre terre del Sud del Lazio, ma nativo dell'Umbria, san Benedetto da Norcia. Ecco che questi bambini porteranno nel cuore, cinque anni di sapienza e di amore per lo studio condito da sani principi cristiani.