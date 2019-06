Per il corso convegno sull’infarto a Terrarossa il Cnr con sofisticate apparecchiature ha organizzato collegamenti dalle sale operatorie e dell’ospedale del cuore diove tecnici in sala operatorua e tecnici presenti al convegno possono interagire

Grande attesa per il convegno-corso che, organizzato dalla Fondazione“Monasterio” si tiene sabato 8 pv inizio ore 8,30 nella sala convegni castellodi Terrarossa in Lunigiana -via Nazionale Cisa dal titolo “La rete Stemi dellaprovincia di Massa-Carrara”. Il convegno– essendo anche corso è ad Ecm(iscrizione gratuita) per medici ed infermieri al quale sono stati riconosciutiben 10,4 crediti formativi. Doveroso sottolineare che tanti sono gli interventiche ogni giorno i medici degli ospedali di Pontremoli e Fivizzano conl’indispensabile aiuto dei medici di famiglia del territorio e del servizio diemergenza-urgenza 118 fanno per “lottare” soprattutto contro gli infarti.Giusto dunque da parte della Fondazione “Monasterio” organizzare un eventodi questa portata che sta avendo eco in tutto il Paese e vede come iscrittimolti professionisti che giungeranno anche da Regioni limitrofe. Relatoridell’evento specialisti di alto spessore della Fondazione “Monasterio”,dell’Asl Nord Ovest, del 118.

Direttore del Corso il dr Sergio Berti DirettoreU.O.C. Cardiologia diagnostica e Interventistica Ospedale del “Cuore”Fondazione Toscana “G. Monasterio”. La segreteria scientifica è curata dalcav. dott.ssa Maria Laura Valcelli Referente per la formazione del personale118 di Massa-Carrara e dal Dr. Alberto Ranieri De Caterina: Cardiologiadiagnostica e Interventistica Ospedale del “Cuore”Fondazione Toscana “G.Monasterio”. “In questo corso convegno – dice il dr Sergio Berti Direttoredell’ Unità Operativa di Cardiologia Fondazione “ Monasterio” doveaffluiscono i pazienti colpiti da infarto, tratteremo dell’ infarto miocardio acutoche, come abbiamo avuto modo di dire, ha il sopraslivellamento del trattoST (STEMI). Questo rappresenta a tutt’oggi una delle più importanti sfideper la Cardiologia moderna. Importante è il pronto riconoscimento attraversol’ECG eseguito direttamente sul territorio ed il trasporto da noi per la prontaricanalizzazione della coronaria occlusa in questo modo si può salvare lapersona colpita.” Intanto in questi giorni tecnici Cnr giunti da Pisa edall’ospedale del cuore stanno lavorando sodo per effettuare nelle duesessioni pratiche del corso-convegno addirittura collegamenti con la saladella Fondazione C.N.R. Opa ospedale del cuore attraverso appositeapparecchiature installate dai tecnici C.N.R. dove sarà eseguito e trasmessouno dei tanti interventi fatti quotidianamente (pensate oltre 4000 all’anno) eduna esercitazione di simulazione di invio di elettrocardiogrammidall’ambulanza che saranno refertati e discussi nella sala convegni delcastello di Terrarossa. Un evento da non perdere.

Il programma prevededopo i saluti istituzionali anche da parte del Dr. Luciano Ciucci Commissario2della Fondazione “G. Monasterio”. Subito dopo il dr. Sergio Berti presenteràil corso-convegno. Seguirà la prima sessione che vede come moderatori: idott. Carlo Manfredi, Alberto Conti, Andrea Nicolini” I nostri primi 3000STEMI: storia della nostra rete” ( dott. Umberto Paradossi);“La rete STEMI:organizzazione territoriale 118” (cav. dott. Maria Laura Valcelli); “Trattamentopre-ospedaliero dello STEMI e gestione e delle complicanze” (dott. MicheleCoceani, dott. Umberto Vatteroni); “Coronarografia:,accesso arterioso etecniche di esecuzione (dott. Anees Al Jabri). Dopo: Discussione. A questopunto ci sarà il primo collegamento Collegamento Live dalla Sala diEmodinamica dell’OPA. Operatori: dott. Cataldo Palmieri, dott. GiuseppeTrianni, dott. Marcello Ravani e dott. Coordinatore Luigi Zezza : Moderatori:dott. Sergio Berti, dott. Marco Solinas, dott. Antonio Rizza. Subito doposeconda sessione: Moderatori: dott. Giuseppe Arena, dott. Stefano Maffei,dott. Lino Mori – Responsabile dell’Unità di Medicina degli ospedali diPontremoli e Fivizzano. “Ecg nello STEMI: quadri particolari” (dott. LuigiEmilio Pastormerlo); “Gli STEMI atipici: Tako-Tsubo, dissezione coronarica edisserione aortica” (dott. Alberto Ranieri De Caterina); “Gestione dello shockcardiogeno: dal contropulsatore al supporto avanzato di circolo”: (dott. MarcoCiardetti); “Rivascolarizzazione chirurgica in urgenza della SCA: incidenza eout come”( dott. Michele Murzi) , subito dopo discussione. Nel pomeriggioesercitazioni pratiche e discussioni e ” La Telemedicina nella nostra rete:interpretazione di ECG teletrasmessi” (dott. Cataldo Palmieri, dott. GiuseppeTrianni, dott. Marcello Ravani ; coordinatore dott. Luigi Zezza; moderatori:dott. Fabrizio Paoli, dott. Marco Solinas, dott. Antonio Rizza. Seguirà ladiscussione e subito dopo le conclusioni.Gli organizzatori ringraziano Andrea Musso manager Conad “Taras Srl”megastore Terrarossa che ha offerto cofee break e light lunch.