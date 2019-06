Call of Duty: Modern Warfare supporterà DirectX Raytracing su PC

NVIDIA e Activision hanno annunciato oggi che Call of Duty: Modern Warfare, l’attesissimo nuovo titolo, supporterà le tecnologie gaming di Microsoft DirectX Raytracing e NVIDIA Adaptive Shading nella nuova versione per PC.

Nvidia

“Call of Duty Modern Warfare è destinato ad alzare lo standard qualitativo dei videogiochi quando uscirà, questo ottobre.” Ha affermato Matt Wuebbling, capo della divisione marketing di GeForce Nvidia. “Nvidia è orgogliosa di lavorare a stretto contatto con questo grande team di sviluppo e contribuire alla creazione di un’esperienza visiva incredibile. I nostri team di ingegnieri hanno lavorato con Infinity Ward per usare le tecnologie RTX di Nvidia per mettere in mostra effetti realistici e garantire un’incredibile immersione nel gioco.”