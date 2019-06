Così è nata l’operazione Mark Caltagirone, Pamela Prati sapeva! La verità di Pamela Perricciolo

In una lunga intervista rilasciata in esclusiva a Fanpage,, ex agente diammette le sue responsabilità sul caso mediatico dell'anno, raccontando come l’imprenditore, padre di due presunti figli in affido, non sia mai esistito e svelando la sua verità a proposito del profilo di Simone Coppi e delle altre decine di profili fake utilizzati nel corso degli anni. Nell'intervista la Perricciolo fornisce le prove che dimostrano che la sociacirca queste identità fittizie e aggiunge cheper spingere la finta esistenza di Caltagirone e il suo matrimonio.

La Perricciolo sostiene che un “Marco” esistesse davvero all'inizio e afferma che fu lei stessa a parlare di quest’uomo a Pamela Prati: “Avevo detto a Pamela Prati che c’era un uomo che ha frequentato il mio ristorante e che mi chiedeva spesso di lei. Mi diceva di chiamarsi Marco e di non vivere in Italia. Verso fine marzo, Pamela mi dice di avere cominciato a scambiarsi messaggi con questo uomo. A oggi nemmeno io posso dire si chiamasse Caltagirone, ma proprio da quel momento Pamela ha cominciato a raccontare di avere conosciuto questo imprenditore che lavorava all’estero. Da qui la situazione ci è sfuggita di mano” per poi chiarire “Il matrimonio non c’è stato perché questo uomo non c’era”.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...