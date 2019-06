Da Reddit a NVIDIA Indie Spotlight, Stay in the Light di Sunside Games, disponibile oggi in fase di accesso anticipato, è un eccellente esempio del lavoro che gli sviluppatori indipendenti stanno facendo con il ray tracing.

“Stay in the Light” utilizza il ray tracing come componente di gameplay di base, non solo per migliorare la qualità dell’immagine, ed è il primo gioco che ha ray tracing come requisito di gioco.