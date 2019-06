Sei ingrassata! La bella Elisa Isoardi si rilassa al mare

Queste le frecciatine contro, rea di aver pubblicato suuna foto in costume. Adesso la conduttrice de La prova del Cuocosi può godere un periodo di vacanza alinsieme alle persone care, ma l’ultima foto pubblicata sui social ha scatenato i commenti del web. La Isoardi ne ha approfittato per andare a Sabaudia insieme ad un’amica con cui ha trascorso una giornata spensierata e ha voluto condividere con i follower lo scatto in spiaggia... qualcuno però l'ha voluta attaccare sulla sua, cambiata notevolmente – per qualcuno – dopo la conduzione de La Prova del cuoco.

“Quando ti scattano una foto senza filtri e senza Photoshop e ti rendi conto che sei una plus size chiatta col culo basso ... e con i polpacci da cinghiale”, ha commentato con violenza un hater, “Perché sei ingrassata così tanto?”, “Ma è brutta!”, “Sbaglio o sei un pochino ingrassata?”, hanno continuato a commentare gli hater.

