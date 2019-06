Sono stata truffata sul web! il racconto di Emanuela Folliero

La conduttriceha raccontato quello che le è successo, al programma “”, condotto da Eleonora Daniele, la Folliero ha ammesso di essere stata, lei pensava di chattare con l’attore, ma in realtà dietro quell’accountsi celava una donna. Una storia singolare quella che ha colpito la conduttrice, e la stessa interessata ha deciso di raccontare la triste vicenda nel programma: "Mi arriva questa mail in inglese. Lui mi racconta che stava girando un film in Toscana e che gli ricordavo sua moglie Cassandra, morta per un tumore. Voleva sapere se avevo conoscenze per cercare casa in Toscana. Gli ho chiesto delle foto per confermare la sua identità. Per fortuna, ho degli amici che si interessano di queste cose. Hanno fatto una brevissima indagine con la polizia postale. Si è scoperto che era una donna italiana, già incriminata per truffa e raggiri."

Ad aver tentato di truffare la Folliero, sarebbe stata una donna, anche se non si conoscono i reali motivi che l’hanno spinta a fare ciò. Come non è chiaro del perché abbia scelto proprio l’attore di James Bond. Inoltre Emanuele ha espresso la sua opinione anche sul caso di Pamela Prati: “Io mi sono fatta un’idea. Questa storia ha stancato. La legge farà il suo corso. Hanno usato un mezzo molto potente, il web. Gli si è rivolto contro. Avranno, per sempre, una sorta di ergastolo internet. Questa è la vera punizione.”

