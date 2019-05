Pulizia della spiaggia antistante le grotte di Sant'Erasmo a Formia

Tempo di primavera, tempo di volontariato e tempo di arrivo anche della prima festa patronale, una festa che è intitolata al vescovo martire Erasmo, la cui quella piccola spiaggia è dedicata insieme a quelle grotte definite le "Grotte di Sant'Erasmo" o in senso veramente dispregiativo "Cacone" . Infatti, a ridosso dell'ex porto commerciale c'è un piccolo tratto di spiaggia che si arriva solamente attraverso una via stretta che si chiama via Marangio II, e poi si arriva aduna spiaggia di sassolini, dove il brutto tempo dei giorni scorsi, l'incuria e anche la buona educazione degli esseri umani rendono questo pezzo di mare veramente brutto. ed è per questo che un gruppo di cittadini, senza alcuna bandiera, tranne quella azzurra di Francesco Totti, che è stata usata più per altro per avere un punto di riferimento per i volontari, ed anche l'interessamento di associazioni come l' associazione ambientalista Fare Verde e la Formiana Saxa, hanno offerto un momento di collaborazione civile andando a pulire questo pezzo marino molto suggestivo in quanto le antiche vestigia romane si sposa con la modernità delle strutture lì esistenti.Cesoie, decespugliatore, sega elettrica, sega a mano, e sopratutto le braccia forte di uomini e donne che sono andati li a bonificare dalla plastica e dagli altri residui li presenti, sia stato un momento di benessere interiore dei volontari e un bell'esempio di collaborazione civile che si spera possa ripetersi quanto prima, il tutto condito da buone cibarie e da acqua da bere nel bel mezzo delle fatiche che i volontari hanno affrontato in queste tre ore di lavoro al servizio della natura e dell'intera collettività formiana, al di là di quello che altre persone possono aver pensato riguardo questa lodevole iniziativa.