Computex 2019 : tutti gli annunci di NVIDIA

All’inizio di questa settimana, durante l’edizione 2019 del Computex a Taipei in Taiwan, NVIDIA ha fatto numerosi annunci in campo hardware e software, con soluzioni e prodotti dedicati ai gamers ed i content creator.

Di seguito il riassunto degli annunci: NVIDIA dà il via all’estate con un sacco di novità presentate al Computex 2019. Ecco un breve riassunto di ciò che è stato annunciato:

Quake II RTX — NVIDIA ha annunciato che Quake II RTX sarà disponibile in download gratuito dal 6 giugno.

Quake II RTX è un vero e proprio “tour-de-force tecnologico” di path tracing in tempo reale, una tecnica di ray-tracing che unifica tutti gli effetti di luce come ombre, riflessi, rifrazioni e altro in un singolo algoritmo di ray tracing. Il risultato è un nuovo straordinario look per Quake II di id Software, originariamente lanciato nel 1997.