Il lato perfetto della Bonas! Laura Cremaschi mostra le curve da urlo

La splendidaad "è sicuramente una delle regine indiscusse del web e a colpi di scatti sexy sta conquistando migliaia di follower. L'ultimo scatto è da urlo :La Cremaschi mostra ilin primo piano e assolutamente perfetto. La showgirl in questi si trova in vacanza all’estero per prendersi una pausa dalle fatiche televisive del programma di Paolo Bonolis, ma non dimentica di aggiornare tutti i suoi seguaci e decide di mostrare il suopiù bello di se mentre si diverte a giocare asulla spiaggia. Una posa che non ha lasciato indifferenti gli utenti che hanno inondato il suo ultimo post di commenti.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...