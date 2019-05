Fotografia femminista: introduzione del presidente del circolo fotografico L'Altro Sguardo di Formia

La conferenza "Fotografia femminista" organizzata dal circolo fotografico L'Altro Sguardo di Formia nella saletta della Torre di Mola si basa sulla presentazione del lavoro della tesi di specializzazione di laura dell'Accademia di Brera a Milano. Questo circolo fotografico è operativo da circa 20 anni, una associazione che è sicuramente poliedrica, visto che si occupano di diversi temi, come i migranti al territorio, occupandosi molto di sociale, ma sempre inserita al territorio.Ma il punto forte sono i corsi di fotografia per insegnare non tanto la tecnica fotografica, ma "vedere un nuovo modo" di scattare una foto.L'attività del Circolo si basa anche con collaborazioni come il teatro Bertolt Brecht di Formia. Essendo un circolo di fotografi, è piacevole vedere un lavoro fatto da una socia come Mara Salipante, che illustrerà il lavoro della tesi di specializzazione presentata all'Accademia delle belle arti di Brera a Milano che parla di femminismo, di fotografia femminista e di tutto ciò che concerne il mondo femminile degli anni 90 e 80 della Milano di allora.