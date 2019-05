Gianluca Mech svela uno dei suoi progetti futuri

Gianluca Mech è tornato in Puglia lo scorso weekend per il suo simposio nazionale con amici vip, clienti e collaboratori presso il Vivosa Apulia Resort, a Marina di Ugento in provincia di Lecce. Una scelta non casuale, quella della Puglia, visto che il noto imprenditore oltre ad apprezzarne da sempre il fascino e la sua storia, di recente, proprio in questa regione, ha preso parte al progetto cinematografico “Stay calm”, attesissimo film con un cast internazionale.

Una nuova positiva esperienza, umana e professionale, per Gianluca Mech che, oltre ai grandi successi legati a Tisanoreica, sta ottenendo eccellenti riscontri anche in televisione: su Rete4 con il programma “Ricette all’italiana” e su La7 con la trasmissione “Belli dentro belli fuori”.

Al grande evento pugliese hanno partecipato diversi personaggi famosi, tra cui il manager e talent scout Miky Falcicchio, lo scrittore Paolo Crepet e l’opinionista tv e costumista Giovanni Ciacci.

Il titolare del brand di kids fashion Crown 81 e della Fatti per il Successo Academy, Miky Falcicchio, e l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi 2016, Gianluca Mech, sono legati da un rapporto di amicizia molto solido che dura dal 2010. Durante una chiacchierata con Falcicchio, il presidente dell’omonima azienda Gianluca Mech S.p.A. e ideatore del metodo dimagrante Tisanoreica ha parlato di tv, cinema e progetti futuri.

Qual è il prossimo impegno lavorativo di Mech? Mech ha svelato a Falcicchio: "Il mio progetto più importante in questo momento è legato agli Stati Uniti d’America. Parto tra un po’. Andrò a preparare il menù di uno specialissimo hotel, dove le persone seguono la dieta tisanoreica in vista di interventi chirurgici, soprattutto all’anca, dove è necessario perdere peso. Lo faranno, mangiando molto bene perché il cibo tisanoreica è ottimo".

Per scoprire tutte le altre risposte di Gianluca Mech, guardate il video presente qui sotto. Buona visione. A presto!