E' caduta in un circuito perverso! Cristiano Malgioglio difende Pamela Prati

Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua riguardo al caso di Pamela Prati eha detto:

Malgioglio rivela come sono sorti i primi dubbi : “Ultimamente mi aveva chiamato e mi disse che le sarebbe piaciuto entrare nella casa del ‘Grande Fratello’ per fare una sorpresa ai ragazzi, mi disse che voleva cantare ‘Dolceamaro’ ma io le risposi che doveva chiedere ai produttori, agli autori e a Barbara D’Urso, non a me. Poi, avendo letto i giornali, le chiesi: ‘Ma allora ti sposi?’, e lei mi rispose di sì ma quando le chiesi il giorno buttando un numero a caso e lei rispose ancora di sì, a quel punto iniziai ad avere dei dubbi.”

Malgioglio così chiese di inviare la partecipazione al matrimonio con Mark Caltagirone, ma le cose non andarono come lui sperava: “Mi disse di averla già spedita ma nella mia casella di posta trovai una sola partecipazione, quella del matrimonio di Eva Grimaldi con Imma Battaglia. Quando poi iniziò a scoppiare il caso di questo Mark Caltagirone scrissi un post su Instagram dove dicevo, tra le altre cose: ‘Che fine ha fatto la Pamela che conosco io? Sei dentro una ragnatela e bisogna aiutarti a uscirne urgentemente, non meriti questo’. Poi scrissi anche che qualora non avesse avuto un legale, avrebbe potuto rivolgersi alla Bernardini de Pace. Dopo sono partito per Istanbul per lavoro e quando sono rientrato ho trovato un sacco di sue chiamate, forse per i post che avevo pubblicato su Instagram”.





La situazione era ormai sempre più problematica per la showgirl, così il cantante scelse la via del silenzio: “Ho preferito non risponderle perché dopo quello che avevo letto non sapevo cosa dirle. Quello che posso dire è che mi fa tenerezza, è caduta in un vortice più grande di lei e non credo che sia accaduto, come scrivono in molti, per tornare in auge”.





E se Pamela ha mentito sulla vicenda, Cristiano non vuole condannarla per questo, esprimendo la sua comprensione: Anche a me ha mentito, avrei potuto aiutarla e questo mi dispiace perché sono un uomo molto sensibile. Pamela ha sbagliato, ha preso in giro in telespettatori e deve chiedere scusa ma non me la sento di condannarla.