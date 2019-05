Bucio de ****”! Ilary Blasi si lascia andare ad Amici e Silvia Toffanin non riesce a fermarla

La Blasi si lasciauna frase non proprio raffinatissima in un momento di goliardia della. Si parla di significati dei numeri a Roma e Ilary Blasi sale in cattedra e lo dice, senza timore. Siparietto connel corso dell'ultima puntata del talent di

Ilary Blasi, lasciandosi andare nell'esprimere la sua innata romanità, confida a cosa venga associato quel numero nella capitale in un orecchio a Silvia Toffanin, seduta di fianco a lei. La presentatrice di Verissimo dopo averla ascoltata le sconsiglia di dirlo pubblicamente. Poi però si convince e serve l'assist alla collega e amica: "Il significato di 23 è…". Ilary Blasi la chiude così: "Bucio de…". La Toffanin lascia capire che la sua intenzione fosse un'altra: "No, in italiano. Il 23 in italiano significa portafortuna, diciamo così".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...