Concerto di Zamuner e Zamuner a Formia

Un concerto, quello del duo Zamuner, che ha dato ancora una volta spettacolo. Questo spettacolo musicale fa parte di un trittico che sosterrà in questo 2019 una iniziativa di solidarietà chiamato "l' Alberodella Speranza" e ancora una volta il duo formiano, i due cugini che hanno ormai il loro posto delle stelle musicali. Lei è stata allieva della professoressa Giuppi Paone nel canto jazz, lui valente pianista sempre nel jazz, ma che insieme fanno un duo veramente interessante e quindi si sono prestati con piacere a questo spettacolo di solidarietà facendo quello che sanno ben fare,ossia cantare e suonare jazz, e questi due giovani musicisti hanno saputo interpretare e rivisitare un patrimonio musicale della musica americana per eccellenza per offrire alle persone che hanno partecipato a questo concerto di solidarietà.