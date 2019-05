Gli infermieri non devono vedere la tecnologia come il fine dell’assistenza

“La tecnologia sta invadendo il Ssn. Gli infermieri non devono vederla come il finedell’assistenza, noi non siamo una professione esclusivamente “tecnica”: per noi è lostrumento per garantire qualità e sicurezza ai nostri pazienti. Noi sempre più al fianco deicittadini, in ospedale e sul territorio. Il tempo di relazione è tempo di cura.”

Così haesordito aprendo i lavori la dottoressa Barbara Mangiacavalli, presidente nazionaledell’Ordine degli Infermieri (FNOPI) che ha aperto a Palazzo Ducale la “due giorni”formativa degli infermieri apuani promossa dall’Ordine, l’Opi di Massa- Carrara . Sono piùdi 400 mila gli infermieri in Italia, più di 1900 a Massa Carrara. L’Ordine delle ProfessioniInfermieristiche apuano, guidato dalla Presidente dott.ssa Morena Fruzzetti, dalVicepresidente dott. Luca Fialdini, dal Segretario dott.ssa Angela Fantini e dal Tesorieredott.ssa Annalisa Bonfigli, assieme a tutto il Consiglio Direttivo, anche quest’anno haorganizzato una serie di eventi in occasione del maggio infermieristico. Come è noto il 12maggio di ogni anno, infatti, si ricorda la nascita di Florence Nightingale, infermierabritannica nota come "la signora con la lanterna" considerata la fondatrice dell'assistenzainfermieristica moderna in quanto fu la prima ad applicare il metodo scientifico attraversol'utilizzo della statistica e appunto ogni anno gli infermieri la commemorano organizzandouna serie di iniziative.

"L'Infermiere tra la Persona e la Tecnologia" è l’argomentotrattato nella prima giornata e “Il percorso di emergenza: l’infermiere e le competenzetrasversali come anello di congiunzione” la tematica della seconda: entrambi gli eventihanno riscosso un grande successo. - “A Massa a distanza di qualche anno - hacontinuato la presidente Nazionale - ho trovato un ordine sempre più rinnovato e semprepiù interlocutore istituzionale così come previsto dalla legge n. 3 del 2018 quale entesussidiario dello Stato, e con capacità progettuali e innovative…“Mangiacavalli ha postosoprattutto l’accento sul “ tema della tecnologia che – ha detto - essere un tema attuale.

ACatanzaro di recente abbiamo firmato un protocollo d’intesa tra AIIC Associazione ItalianaIngegneri Clinici e Fnopi con l’obiettivo di rimettere al centro il paziente. Il tema dellatecnologia è un tema che sta invadendo il sistema sanitario e che deve essere governato.Non possiamo rischiare di farci governare dalla tecnologia. Gli infermieri devono esseredei buoni utilizzatori della tecnologia ma non devono vederla come il loro fine, per noi è ilmezzo attraverso cui arriviamo a garantire il processo di assistenza alla persona assistita.Dibattere oggi di questo tema vi fa onore rispetto alle sfide attuali che la professioneinfermieristica si trova a cogliere". La Presidente continuando nella sua interessanterelazione ha posto l’accento anche su ospedale e territorio: “la continuità assistenzialeospedale - territorio tanto invocata adesso è una priorità del Ssn: la nostra sfida èassistere le persone a domicilio e questo passa attraverso l’informatizzazione, quindi ladecisione che avete preso di affrontare questo argomento mi fa piacere.” Ha poi conclusodicendo che: “Ho molto apprezzato la mostra allestita qui nel palazzo frutto del contributodi infermieri che al di là della loro opera quotidiana si dilettano in attività e questo significache la nostra professione ha un aspetto creativo nella ricerca delle emozioni e del belloche non possiamo disconoscere.”

Diversi gli infermieri-artisti che hanno esposto le loroopere durante le due giornate: Marina Marini Danzi, infermiera, scrittrice efotografa, Michele Bienaimè, coordinatore infermieristico e scrittore, Michela Bandiera,infermiera e pittrice, Maria Cristina Martini Pilatti, artista, Francesco Baldini,2poeta, Patrizia Fascetti infermiera e fotografa, e infine il piccolo grande artista Niccolò, inarte NU. La mostra è stata apprezzata da molti visitatori.Interessante il dibattito che è seguito e che ha coinvolto i rappresentanti degli Opi dellaToscana e delle Aziende Sanitarie Locali, confrontandosi sulle nuove tecnologie in sanitàsenza dimenticare il valore della persona, dell’etica, della deontologia edell’umanizzazione delle cure. In particolare per la Fondazione Toscana GabrieleMonasterio presente la Dirigente dott.ssa Stefania Baratta, per l’Azienda Toscana NordOvest: dott.ssa Anna Fornari, per l’area territoriale dott.ssa Mariella Polselli e per laFondazione Don Gnocchi la Responsabile dott.ssa Maria Assunta Gabrielli. Numerosi gliinfermieri coinvolti nelle relazioni e moderazioni. Presentata anche la campagna immaginenazionale “la Sanità non funziona senza infermieri” a cui l’Ordine apuano ha aderito conuna foto di Romina Carso – infermiera - sul ruolo dell’infermiere nel soccorso cave,peculiarità del nostro territorio e unico in Italia. Molto partecipata anche la secondagiornata di formazione dedicata al "Percorso di Emergenza: l'Infermiere e lecompetenze trasversali come anello di congiunzione". I lavori sono stati aperti daiConsiglieri Simone Mosti e Miranda Baldini , organizzatori per l'OPI di Massa Carrara.

Molti i Relatori provenienti da Firenze-Pistoia, Arezzo, Grosseto, 118 Alta Toscana eFondazione Monasterio. Durante la giornata sono state affrontate sessioni teoriche-pratiche con simulatori. Grazie anche ad una “ squadra ” di Istruttori provenienti da tutta laToscana. A Palazzo Ducale – per gli organizzatori - si è consolidata una grande sinergiafra istituzioni, sanitari e cittadini. Grazie a tutto il Consiglio Direttivo dell'Ordinee Revisori del Conti, grazie a tutti gli operatori che ogni giorno lavorano nei nostriospedali e sul territorio con umanità, professionalità e competenza. E’ proprio vero: lasanità non funziona senza infermieri.”

