Ciao Darwin : Ettore Andenna accusa Paolo Bonolis

Ettore Andenna contro Paolo Bonolis dichiara: “”. Il suo programma si chiamava “”: “– ha fatto sapereal settimanale “Spy “-”.

“La Bustarella” è stato uno dei programmi più visti in Lombardia tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta: “Solo due persone hanno sempre avuto il coraggio di riconoscere di aver debuttato con me, Carmen Russo e Gianfranco Funari, a cui feci fare “A bocca aperta”. Perché gli altri lo rinnegano? Perché trovano sminuente essere partiti da “La Bustarella”. Preferiscono dire di aver debuttato in Rai o a Mediaset. Provi a chiedere a Isabella Ferrari de “La Bustarella”. Lei dirà che è nata con Boncompagni in Rai, quando in realtà faceva “Miss Piacenza” da noi”.

Ettore Giovanni Andenna è un conduttore televisivo, giornalista e politico italiano. Da europarlamentare ha redatto la normativa Televisione senza frontiere

