Conduttori Mediaset, ecco tutti i compensi d’oro ... ma Barbara D’Urso smentisce il suo

In un editoriale, pubblicato su, sono stati divulgati i compensi dei più famosi conduttori televisivi di. Partendo dalla componente maschile capitanata da, fino ad arrivare alle regine della Tv,- i suoi guadagni sfiorerebbero i 10 milioni di euro - e Barbara D'Urso che guadagnerebbe sei milioni di euro all'anno. Quest'ultima però avrebbe smentito quanto detto dal quotidiano, tramite un suo legale.

Secondo il quotidiano economico il personaggio che guadagna di più in quel di Cologno Monzese sarebbe Paolo Bonolis. Il conduttore di Ciao Darwin porterebbe a casa ben 10 milioni di euro all'anno, seguito da un altro amatissimo volto di Canale 5, Gerry Scotti, il cui compenso ammonta più o meno alla stessa cifra. Restando nella cerchia degli uomini che popolano l'emittente televisiva, Ezio Greggio, lo storico volto di Striscia la Notizia intascherebbe circa 5,7 milioni di euro all'anno, la metà se confrontata con i suoi colleghi, ma pur sempre una cifra consistente. Se i signori della tv arrivano a milioni di euro, le signore, o per meglio dire, le regine di Canale 5 avranno sicuramente dei compensi al di sopra di ogni aspettativa.





Stando a quanto riportato dall'editoriale qui citato, sul podio dei più ricchi della tv ci sarebbe la consorte di Maurizio Costanzo. Con Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te, Maria De Filippi fa il pieno di ascolti e farebbe, a quanto pare, anche il pieno di danari considerando che i suoi guadagni sfiorerebbero i 10 milioni di euro, menzionati per i suoi illustri colleghi. Colei che ha monopolizzato il palinsesto di Canale 5, con ben 4 programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live-Non è la D'Urso, quindi, la mitica Barbara D'Urso, guadagnerebbe sei milioni di euro all'anno. La conduttrice, però, tramite un suo legale ha voluto precisare che niente di quanto è stato divulgato corrisponde alla realtà, ovvero le cifre riportate da Italia Oggi, almeno per quanto riguarda i suoi compensi, sono state rimpolpate, come riportato dall'avvocato: "le cifre segnalate sono clamorosamente esagerate rispetto alla reale entità degli introiti", come indicato dalla conduttrice, infatti, i suoi guadagni sarebbe nettamente inferiori. Non sono giunte al momento altre smentite da parte degli interessati.