Chi è Mark Caltagirone? Il finto fidanzato di Pamela Prati esiste e ammette tutto

',esce allo scoperto sul suo profilo. Il finto fidanzato di Pamela Prati ammette tutto sui social e spiega perchè l'ha fatto : "Io su questo profilo dovevo solo fingermi ‘Marco Caltagirone’ futuro sposo di Pamy e qualora loro me lo richiedessero sponsorizzare aziende attraverso foto dove non si vedesse totalmente il viso. Ora siamo arrivati al punto in cui sulla mail dove io comunicavo con queste persone non ricevo più notizie da giorni. E non è tutto…”.

Poi con un’altra Instagram Stories, Mark Caltagirone ha risposto ad un messaggio privato di un follower che gli ha domandato:”Mi scusi. Da quanto deduco anche lei è stato plagiato da questa fantomatica storia che ha davvero dell’assurdo. Uscire allo scoperto e raccontare la verità è la scelta migliore…seppur difficile. In bocca al lupo”. E lui risponde :”Sì ragazzi in un certo senso sono stato plagiato anche io”.

