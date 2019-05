Controllore bollente licenziata! Girava video hot con i passeggeri dei treni

Forse aveva troppo tempo libero durante il suo turno di notte e ha pensato bene di impiegarlo per concedersi qualche minuto di svago davvero sexy! Un'avvenenteè stata licenziata inper aver girato con i passeggeri dei treni su cui lavorava dei video piccantitissimi.

La bollente Teresa W, questo è il nome riportato da il Daily Mail, aveva l'abitudine di fermarsi fuori servizio nelle carrozze vuote e intrattenersi con chi aveva sorpreso senza biglietto. Alcuni filmati la mostrerebbero mentre “frusta” alcuni pendolari uomini con indosso ancora la sua uniforme.In un altro video invita un uomo nella cabina di guida per filmare scene proibite : «Allora, mio piccolo amico, ti ho catturato… Ora ti mostrerò cosa faccio con i passeggeri che non hanno pagato il biglietto. Tira giù i pantaloni, voglio vedere il tuo c*** nudo!»

I dirigenti delle ferrovie tedesche hanno provveduto all'immediato licenziamento, anche perchè di sicuro non giovava alle loro casse ... chissà in quanti non pagavano apposta il biglietto!

