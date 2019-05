Team Sonic Racing: Recensione PS4 Pro

Il racing Sega torna a tutta velocità con nuovi e coloratissimi tracciati. Arriva finalmente l’ultima fatica di Sega, Team Sonic Racing (titolo arcade ambientato nell’universo di Sonic the Hedgehog). Arriva, però, in un momento un po’ particolare; esce, infatti, in una data molto, ma molto vicina al suo secondo nemico per eccellenza Crash Team Racing (il primo è Mario Kart).

Gameplay

Il gioco è molto simile a quello visto nei precedenti capitoli, e questo non è un male. Alla fine resta un racing arcade molto solido e divertente. Il titolo è impostato sulla cooperazione, ma non avevamo dubbi visto i tantissimi trailer usciti nei mesi passati. Ci sono molte modalità di gioco. La campagna principale si affronta da soli o in co-op. Molto ricca anche la modalità storia. Il gioco attinge da tanti altri titoli, come ad esempio Need for Speed, con gare simili al gioco EA.