Un mostro! Uccide 5 figli piccoli, poi li avvolge nei sacchi e li getta via

”. Timothy Jones Jr, il suo ex marito, in tribunale, la guardata impassibile, senza lasciar trapelare alcuna emozione. L'uomo non ha risparmiato nemmeno il più piccolo che aveva solo un anno e ha finito per strangolarlo con una cintura, ora rischia la pena di morte. Una storia tragica e macabra quella di, nella Carolina del Sud, dove un padre ha ucciso i suoi cinque figli nell'agosto del 2014 e nella loro casa., che oggi ha 37 anni, ha ucciso prima il bimbo di sei anni dopo che questi aveva rotto una presa elettrica. Poi ha strangolato la bimba di otto e i due bimbi (sette e due anni). Non ha risparmiato nemmeno il più piccolo che aveva solo un anno e ha finito per strangolarlo con una cintura.

Dopo gli omicidi Jones ha avvolto i loro corpi in alcuni sacchi di plastica. Li ha caricati sul suo suv e, dopo aver guidato per nove giorni, li ha abbandonati su una collina. Al momento dei fatti l'uomo era già separato dalla moglie, Amber Kyzer. Dopo il divorzio i bimbi furono affidati al padre a causa delle condizioni economiche in cui versava la donna al tempo.

