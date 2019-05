Matteo Salvini e Francesca Verdini ancora insieme! il Ministro smentisce il gossip

Matteo Salvini smentisce le voci della rottura con, di 18 anni più giovane, con una foto pubblicata su Facebook: "". Dopo il gossip e il doppio gossip, è arrivato il "" del Ministro dell'Interno: la coppia è ancora insieme.

Matteo Salvini e Francesca Verdini sono apparsi per la prima volta insieme all'anteprima di Roma del film "Dumbo" di Tim Burton, ma il gossip sui due si era già diffuso qualche settimana prima grazie al magazine "Chi". Tra eventi pubblici e qualche paparazzata, la coppia non ha mai smesso di vedersi e frequentarsi. Le voci di una rottura tra i due erano giunte pochi giorni fa, ma la pubblicazione di questa foto non lascia spazio ad altre ipotesi.

