, una bimba pakistana di 10 anni, è uscita dalla sua casa a Chak Shahzad, un sobborgo di. Non vi ha più fatto ritorno. Il padre ha denunciato subito la sua scomparsa alla polizia locale. Tuttavia, sono passati quattro giorni prima che gli agenti attivassero le ricerche. La notte del 20 maggio, il cadavere della piccola è stato ritrovato nei boschi di Chak Shadzad.

Da quanto è emerso, Farishta, prima di essere uccisa, è stata violentata. Il brutale omicidio della bimba e il disinteresse della polizia hanno scatenato un’ondata di proteste nella capitale pakistana. Non sarebbe la prima volta, infatti, che le denunce di rapimento dei minori non vengono prese in considerazione dalle forze dell’ordine.

