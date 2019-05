Vibratore e kit di depilazione alla vincitrice del torneo di squash!

La vicenda in, dove c'è grande polemica per il fatto che le prime classificate deldel Principato delle Asturie sono state premiate con due kit per la depilazione, un esfoliante elettrico e un vibratore. È successo che durante la premiazione a Las Vegas insieme ai colleghi uomini – che si sono visti consegnare, però, premi normali – le quattro eccellenze, esterrefatte, hanno deciso di non accettare gli strambi premi, denunciando il tutto alla federazione.

La vincitrice del campionato, Elisabet Sadó, si è così sfogata al quotidiano Marca: "Ho 37 anni e gareggio da quando ne ho 8: non avevo mai ricevuto un regalo tanto sessista. Quando ci hanno dato i ‘prem’ siamo rimaste in stato di shock, colpite e indignate […] C'è molta discriminazione contro le donne nello sport. Le cose devono cambiare".

