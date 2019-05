Lei era l'aggressore e io la vittima! Le accuse di Johnny Depp a Amber Heard

La battaglia legale tracontinua senza tregua. Qualche giorno fa la dichiarazione che Depp ha rilasciato alla corte, in cui accusa l'ex moglie di violenze a dir poco inaudite nei suoi confronti : "

Depp prosegue affermando di non aver mai abusato di nessuna donna e che al contrario la vittima della Heard sarebbe lui :“Lei era l'aggressore e io la vittima. Mischiava anfetamine e altri farmaci con l'alcol e ha commesso diversi abusi su di me, spesso in presenza di una terza persona, che in alcune occasioni mi hanno causato seri danni fisici.” Le accuse tra i due ex si fanno sempre più pesanti e dal canto suo la Heard ha sempre sostenuto di essere lei vittima.

