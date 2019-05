Codemasters ha annunciato il ritorno di GRID

Gareggia in quattro continenti e competi contro il Race Consultant, Fernando Alonso. Codemasters ha oggi annunciato che, uno dei suoi franchise più amati, GRID, ritornerà il 13 settembre 2019 per PlayStation4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC. Quarto gioco della serie, GRID offre un’intensa azione che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti più famosi del mondo. Scegli auto da GT, Touring, Stock, Muscle, Super-Modified e altro ancora, e diversi tipi di gare tra cui Circuit, Street Racing, Ovals, Hot Laps, Point-to-Point e World Time Attack.